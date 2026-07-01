Подмосковный медколледж выпустил в этом году свыше 2300 специалистов

01 июля 2026, 16:43

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 2 300 человек выпускает в этом году Московский областной медицинский колледж и его филиалы. Дипломы молодым специалистам вручил на мероприятии в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского зампред областного правительства — глава министерства здравоохранения региона Максим Забелин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





В министерстве отметили, что квалификацию по направлению «Сестринское дело» получили свыше 1 700 выпускников, «Лечебное дело» — 412 человек и «Фармация» — 94 человека. Эти три курса стали самыми популярными.





«Подготовка медицинских кадров является одним из ключевых направлений развития системы здравоохранения региона. Многие из более чем 2 300 выпускников областного медколледжа этого года в ближайшее время выйдут на работу в наши поликлиники и больницы», — сказал Максим Забелин.