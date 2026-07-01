В округе Домодедово ввели в эксплуатацию большую молочную ферму

01 июля 2026, 17:00

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Молочно-товарную ферму на 1 200 голов дойного стада, построенную рядом с деревней Повадино округа Домодедово, ввели в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Инвестором является компания «Племзавод Повадино». В рамках проекта на участке построили производственный комплекс с двумя коровниками, складами кормов, родильным отделением и другими необходимыми объектами.





«Сегодня в регионе перерабатывают свыше миллионов тонн молока в год. Поэтому наша ключевая задача состоит в наращивании собственной сырьевой базы. Каждый новый инвестиционный проект в молочном животноводстве — это вклад в устойчивость всей отрасли», — заявил глава Минсельхозпрода Подмосковья Виталий Мосин.