В Подольске появился трёхголовый снежный Змей Горыныч
Трёхголовый дракон-снеговик появился на улице Ленина в подольском микрорайоне Климовск. Его слепила местная жительница Юлия Мещерякова. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Работа над необычной снежной скульптурой заняла несколько дней.
«Из-за мороза Юлия могла находиться на улице всего по два часа в день. В общей сложности ей потребовалось на создание дракона около 12 часов. А слепить крылья Горыныча автору помогла её сестра Надежда», — говорится в сообщении.Юлия Мещерякова по образованию программист, а создание снежных скульптур — это её хобби. Раньше художница практиковалась на частной территории, но Змея Горыныча сделала достоянием широкой публики. Создавая этот образ, она вдохновлялась китайскими образцами, которые адаптировала под русский стиль.