Из Волоколамска с начала недели вывезли более 1,5 тыс. кубометров снега

30 января 2026, 09:53

оригинал Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Свыше полутора кубометров снега вывезли с территории Волоколамска с начала недели, работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





На уборку снега вывели всю коммунальную технику округа и мобилизовали всех работников.





«Первоочередное внимание уделяется расчистке проезжих частей, мест с повышенной пешеходной нагрузкой и подходов к социально значимым объектам», — говорится в сообщении.