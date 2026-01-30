Из Волоколамска с начала недели вывезли более 1,5 тыс. кубометров снега
Свыше полутора кубометров снега вывезли с территории Волоколамска с начала недели, работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На уборку снега вывели всю коммунальную технику округа и мобилизовали всех работников.
«Первоочередное внимание уделяется расчистке проезжих частей, мест с повышенной пешеходной нагрузкой и подходов к социально значимым объектам», — говорится в сообщении.К работам по уборке снега присоединяются добровольцы, они помогают коммунальщикам, расчищают свои дворы и таким образом вносят свой вклад в улучшение ситуации.
Ранее сообщалось, что в Можайске в ночь на 30 января расчистили от снега центральные площадки города.