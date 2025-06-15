Коммунальщики округа Пушкинский убирают аварийные деревья по просьбам жителей

Фото: администрация г.о. Пушкинский

Аварийные деревья в Пушкинском округе ликвидируют работники коммунальных служб. Об этом сообщили в окружной администрации в воскресенье, 15 июня.



Как отметила уполномоченный главы округа Нина Ушакова, выросло число обращений на портале «Добродел», связанных с опиловкой или кронированием деревьев. Кроме того, она упомянула майский ураган, последствия которого ликвидируются и сегодня.

«Сегодня имела возможность наблюдать за ходом ликвидации сухостоя вместе с жителями, которые напомнили о том, что в этом дворе очень ждут и обновления пешеходной тропы», — сказала Нина Ушакова.
Коммунальные службы также занимаются улучшением внешнего вида зеленых насаждений во дворах.
Никита Кротов

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