Коммунальщики округа Пушкинский убирают аварийные деревья по просьбам жителей

15 июня 2025, 20:08

Фото: администрация г.о. Пушкинский

Аварийные деревья в Пушкинском округе ликвидируют работники коммунальных служб. Об этом сообщили в окружной администрации в воскресенье, 15 июня.





Как отметила уполномоченный главы округа Нина Ушакова, выросло число обращений на портале «Добродел», связанных с опиловкой или кронированием деревьев. Кроме того, она упомянула майский ураган, последствия которого ликвидируются и сегодня.





«Сегодня имела возможность наблюдать за ходом ликвидации сухостоя вместе с жителями, которые напомнили о том, что в этом дворе очень ждут и обновления пешеходной тропы», — сказала Нина Ушакова.

