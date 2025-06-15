Акцию «Окна России» поддержали в Пролетарской школе Серпухова
Акцию «Окна России» поддержали в серпуховской Пролетарской школе. Как уточнили в администрации городского округа, мероприятие, на котором присутствовали учащиеся всех возрастов, объединило в себе патриотизм и творчество, а еще вдохновило ребят на новые достижения.
«В процессе работы школьники узнали много интересного о национальных особенностях, традициях и символах своей страны», — сказано в сообщении.Дети создавали праздничные композиции, которые отразили многообразие культуры России. По словам педагогов и организаторов, акция помогла детям проявить свои творческие таланты, укрепила патриотические чувства и любовь к Родине, создала атмосферу единения. Участникам вручили памятные сувениры и сертификаты.