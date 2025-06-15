Акцию «Окна России» поддержали в Пролетарской школе Серпухова

15 июня 2025, 18:21

Фото: администрация г.о. Серпухов

Акцию «Окна России» поддержали в серпуховской Пролетарской школе. Как уточнили в администрации городского округа, мероприятие, на котором присутствовали учащиеся всех возрастов, объединило в себе патриотизм и творчество, а еще вдохновило ребят на новые достижения.







«В процессе работы школьники узнали много интересного о национальных особенностях, традициях и символах своей страны», — сказано в сообщении.

