Воробьев поздравил медработников Подмосковья с профессиональным праздником

15 июня 2025, 12:25

оригинал Андрей Воробьев (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)

Губернатор Андрей Воробьев поздравил подмосковных медработников с профессиональным праздником, вручив награды. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, сегодня в сфере здравоохранения Московской области трудятся более 107 тысяч человек.







«Хочу поблагодарить всех медработников, наших дорогих медсестер, участковых терапевтов, врачей общей практики, коллективы, которые за вами стоят — вы делаете очень важную работу. Каждый человек мечтает жить долго и счастливо, а здоровье во многом и является источником счастья. Благодаря президентской программе когда-то у нас был сделан акцент на перинатальных центрах, что позволило Московской области значительно снизить детскую смертность до лучших мировых показателей», — сказал губернатор.

