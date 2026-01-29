В Королёве уборку снега довели до автоматизма
Чистка улиц от снега в городском округе Королёв продолжается даже ночью. Коммунальные службы продолжают приводить в порядок улицы муниципалитета.
К настоящему моменту от снега удалось расчистить въезд во дворы на улице Коминтерна и убрать его с автобусных остановок на Пионерской улице. При этом каждое действие отработано до автоматизма: сначала рабочие убирают снег в труднодоступных местах лопатами, затем трактор собирает массы в один большой сугроб, чтобы их было удобнее вывозить. После этого с помощью ковша очищенный снег загружают в самосвал, который вывозит его на специальную площадку.
Специалисты отметили, что уже привыкли работать в ночное время суток. По их словам, справляться с сонливостью иногда бывает сложно, однако в поздние часы процесс уборки идет значительно быстрее из-за меньшего количества людей и машин на улицах.
Коммунальные службы переходят на круглосуточный режим работы во время сильных снегопадов. Сотрудники не прекращают уборку ни днём, ни ночью и просят горожан парковать автомобили так, чтобы спецтехника могла проехать. Это значительно упрощает и ускоряет работу, позволяя быстрее очищать улицы и дворы от снега.
