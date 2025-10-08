Коммунальщики Подмосковья готовят 225 фонтанов к зиме

08 октября 2025, 18:00

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Осенью фонтаны Подмосковья завершают сезон работы. С начала октября коммунальные службы начали консервацию 225 фонтанов, чтобы весной они вновь работали без перебоев и радовали жителей, рассказали в Минчистоты Московской области.





Сотрудники подрядных организаций моют чаши, демонтируют оборудование, очищают трубы и отключают электропитание. Так специалисты защищают инженерные системы от повреждений, которые может вызвать замерзшая вода.



Процесс включает несколько этапов:

отключение и осушение — фонтаны обесточивают и сливают воду;

чистку и мойку — чаши и декоративные элементы очищают вручную;

продувку труб сжатым воздухом, чтобы удалить остатки воды;

демонтаж и укрытие оборудования — насосы и светильники отправляют на хранение, а «сухие» фонтаны закрывают щитами от снега и льда.

«Это не просто выключить воду, а целый комплекс технических работ. Он защищает трубы, насосы и электрооборудование от повреждений», — поделились специалисты коммунальных служб.

