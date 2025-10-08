Коммунальщики Подмосковья готовят 225 фонтанов к зиме
Осенью фонтаны Подмосковья завершают сезон работы. С начала октября коммунальные службы начали консервацию 225 фонтанов, чтобы весной они вновь работали без перебоев и радовали жителей, рассказали в Минчистоты Московской области.
Сотрудники подрядных организаций моют чаши, демонтируют оборудование, очищают трубы и отключают электропитание. Так специалисты защищают инженерные системы от повреждений, которые может вызвать замерзшая вода.
Процесс включает несколько этапов:
- отключение и осушение — фонтаны обесточивают и сливают воду;
- чистку и мойку — чаши и декоративные элементы очищают вручную;
- продувку труб сжатым воздухом, чтобы удалить остатки воды;
- демонтаж и укрытие оборудования — насосы и светильники отправляют на хранение, а «сухие» фонтаны закрывают щитами от снега и льда.
«Это не просто выключить воду, а целый комплекс технических работ. Он защищает трубы, насосы и электрооборудование от повреждений», — поделились специалисты коммунальных служб.Самый крупный фонтан региона расположен в Серпухове — сейчас там также идут работы по подготовке к зиме. Грамотно проведённая консервация — залог того, что уже весной фонтаны снова будут работать без сбоев.