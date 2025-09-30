Подмосковные коммунальщики с начала года провели более 150 тысяч покосов газона

30 сентября 2025, 22:42

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Коммунальные службы Московской области в этом году провели свыше 150 тысяч покосов газона. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





Коммунальщики занимаются стрижкой газонов в тёплое время года. Работы начинаются с весны и продолжаются до октября, так как в этот период трава активно растёт и требует ухода. За текущий год коммунальные службы региона под контролем инспекторов Минчистоты выполнили 151 288 покосов.

«Муниципалитеты ответственны за проведении покосов, периодичность которых – дважды в месяц. Однако во время интенсивного роста травы частота покоса может быть увеличена до трёх раз», – пояснил вице-губернатор региона Владислав Мурашов.