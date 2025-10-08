В Подмосковье за сентябрь отремонтировали более 500 кровель и водостоков
В сентябре коммунальные службы Подмосковья отремонтировали более 500 кровель и водосточных систем в многоквартирных домах. Работы провели по обращениям жителей, поступившим в Единую диспетчерскую службу региона, сообщили в Минчистоты Московской области.
Специалисты управляющих организаций устраняли протечки, меняли повреждённые элементы и зачищали водостоки от засоров, чтобы системы надёжно отводили дождевую и талую воду.
Например, работы провели в Раменском на улице Гурьева, в Истре (деревня Чёрная, улица Европейская) и в Серпухове на Московском шоссе.
Коммунальщики заделали трещины, заменили уплотнители и провели герметизацию стыков. Все работы проводили под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
По вопросам содержания многоквартирных домов можно обращаться не только в Единую диспетчерскую службу, но и в территориальные отделы Министерства.
Читайте также: