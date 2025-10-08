В Подмосковье за сентябрь отремонтировали более 500 кровель и водостоков

08 октября 2025, 17:02

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В сентябре коммунальные службы Подмосковья отремонтировали более 500 кровель и водосточных систем в многоквартирных домах. Работы провели по обращениям жителей, поступившим в Единую диспетчерскую службу региона, сообщили в Минчистоты Московской области.