В Подмосковье за месяц обновили свыше 630 фасадов многоквартирных домов

07 октября 2025, 20:48

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Коммунальные службы Подмосковья в течение сентября обновили по заявкам жителей 630 фасадов многоквартирных домов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.