В Подмосковье за месяц обновили свыше 630 фасадов многоквартирных домов

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Коммунальные службы Подмосковья в течение сентября обновили по заявкам жителей 630 фасадов многоквартирных домов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.



Жители региона оставляли на линии Единой диспетчерской службы обращения по вопросам локального ремонта фасадов в МКД. Фасад дома выполняет двойную функцию – защитную и эстетическую. Регулярное проведение ремонтных работ – необходимое условие поддержания надлежащего технического состояния этого элемента здания.

По поступившим заявкам специалисты устранили мелкие повреждения – трещины, сколы, отслоения штукатурки, а также заменили изношенные элементы – оконные откосы, детали водосточных систем.

В Минчистоты напомнили, что по вопросам содержания МКД можно обращаться в Единую диспетчерскую службу региона и в территориальные отделы министерства.

Лора Луганская

