Коммунальщики Подмосковья отремонтировали с начала весны более 30 счётчиков
Более 30 общедомовых и индивидуальных приборов учёта отремонтировали сотрудники коммунальных служб Московской области с начала марта текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В порядок привели счётчики за воду, газ и электричество.
«Сломанным считается счётчик, у которого перестал крутиться диск, появился конденсат или влага под стеклом, не мигает индикатор при открытой воде или включенных приборах, а также если отображающиеся показатели явно занижены», — говорится в сообщении.Подавать заявку на ремонт приборов учёта жители Московской области могут в свою управляющую компанию или в территориальный отдел министерства.