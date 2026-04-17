Коммунальщики Подмосковья отремонтировали с начала весны более 30 счётчиков

17 апреля 2026, 18:30

Более 30 общедомовых и индивидуальных приборов учёта отремонтировали сотрудники коммунальных служб Московской области с начала марта текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В порядок привели счётчики за воду, газ и электричество.





«Сломанным считается счётчик, у которого перестал крутиться диск, появился конденсат или влага под стеклом, не мигает индикатор при открытой воде или включенных приборах, а также если отображающиеся показатели явно занижены», — говорится в сообщении.