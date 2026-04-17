Ремонт школы им. Героя Советского Союза В.А. Борисова в Лобне выполнен на 55%
Более половины работ уже позади: капитальный ремонт школы № 3 имени Героя Советского Союза В.А. Борисова в Лобне (ул. Мирная, 24а) завершен на 55%. Обновление здания ведется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» за бюджетные средства, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
По словам министра строительного комплекса Московской области Александра Туровского, на объекте заканчиваются кровельные работы, продолжаются отделка фасада и монтаж внутренних инженерных сетей. Сейчас на площадке трудятся 59 человек и 3 единицы техники. Подрядчик уже приступает к чистовой отделке: укладке плитки и окраске стен.
В ходе ремонта заменят кровлю, фасад, входную группу, инженерные системы, окна и двери, обновят внутреннюю отделку. Для школы закупят новую мебель и оборудование. Особое внимание уделят реставрации художественной росписи, посвященной герою Советского Союза Василию Борисову. Общая площадь здания составляет 4446,5 кв. м.
Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2026 года.
