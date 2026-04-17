В Академии художеств провели мастер-класс по гжельской росписи
Мастер-класс ««Фарфоровая Гжель» состоялся зале «Яблоко» Галереи искусств Зураба Церетели — музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств. Об этом сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.
Мероприятия организовала доктор искусствоведения, член-корреспондент Российской академии художеств Татьяна Астраханцева.
«На мастер-классе основные приёмы, используемые для создания гжельского фарфора, показали ведущие художники предприятий этого промысла — объединения «Гжель», фирмы «Галактика и компания» и Гжельского фарфорового завода», — говорится в сообщении.В мероприятии приняли участие члены и сотрудники Российской академии художеств, профессиональные художники и ученики столичных художественных школ.