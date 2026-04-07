Коммунальщики Подмосковья получили первую партию новой техники

07 апреля 2026, 09:39

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Поставки коммунальной техники, закупленной в рамках федеральной программы лизинга, начались в Московской области. Первые 13 машин получили шесть округов — Электросталь, Люберцы, Щёлково, Павлово-Посадский, Лосино-Петровский и Богородский. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Парки окружных хозяйств пополнились коммунальными машинами на базе трактора. Эта техника используется для уборки твёрдых поверхностей от пыли, песка, листьев и мелкого мусора. А сменное навесное оборудование делает машину полезной и для зимних работ.





«До 15 апреля мы планируем получить по программе лизинга и передать коммунальным службам ещё 222 единицы спецтехники разных видов. Это 99 тракторов, 59 экскаваторов-погрузчиков, 45 вакуумных пылесосов и 19 автогрейдеров», — рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Игорь Даниленко.