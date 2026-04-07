Достижения.рф

В округе Электросталь началось строительство ВЗУ

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Водозаборный узел производительностью 478 кубометров в стуки начали строить в деревне Есино округа Электросталь. Завершить работы планируют до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.



Объект возводят по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

«Сейчас строительная готовность ВЗУ составляет четыре процента. Ведётся устройство дренажной системы. На площадке задействованы три человека, используется одна единица техники», — говорится в сообщении.
Всего в комплекс работ входит строительство здания ВЗУ, бурение скважин, монтаж колодцев, прокладка семи с половиной километров трубопровода и установка современного оборудования для подачи воды.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0