В округе Электросталь началось строительство ВЗУ
Водозаборный узел производительностью 478 кубометров в стуки начали строить в деревне Есино округа Электросталь. Завершить работы планируют до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Объект возводят по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».
«Сейчас строительная готовность ВЗУ составляет четыре процента. Ведётся устройство дренажной системы. На площадке задействованы три человека, используется одна единица техники», — говорится в сообщении.Всего в комплекс работ входит строительство здания ВЗУ, бурение скважин, монтаж колодцев, прокладка семи с половиной километров трубопровода и установка современного оборудования для подачи воды.