На шести подмосковных дорогах отремонтировали искусственные неровности

05 мая 2026, 13:12

Искусственные неровности отремонтировали на шести региональных дорогах в пяти округах Московской области специалисты Мосавтодора на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Неровности обустраивают для принудительного снижения скорости на потенциально опасных участках, а также у пешеходных переходов и социальных учреждений.





«В городской черте работы провели на Московском шоссе в Серпухове, на Федотовской улице в Воскресенске и на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде», — говорится в сообщении.