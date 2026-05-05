На шести подмосковных дорогах отремонтировали искусственные неровности
Искусственные неровности отремонтировали на шести региональных дорогах в пяти округах Московской области специалисты Мосавтодора на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Неровности обустраивают для принудительного снижения скорости на потенциально опасных участках, а также у пешеходных переходов и социальных учреждений.
«В городской черте работы провели на Московском шоссе в Серпухове, на Федотовской улице в Воскресенске и на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде», — говорится в сообщении.Кроме того, «лежачих полицейских» починили в одном из посёлков округа Воскресенск, на улице Институтская в посёлке Нахабино под Красногорском и на Заводской улице в посёлке Старый Городок Одинцовского округа.