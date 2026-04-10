В складском комплексе под Мытищами обнаружили более 40 мигрантов-нелегалов
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
42 иностранцев, нарушивших нормы миграционного законодательства, выявили полицейские в ходе рейда на территории одного из складских комплексов в посёлке Вешки округа Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Все нелегальные мигранты оказались приезжими из стран Центральной Азии.
«На 42 человек составили протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности. Кроме того, 18 из них привлекли к ответственности за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.Каждого из нелегалов оштрафовали на пять тысяч рублей. Всех их выдворят за пределы страны. Кроме того, полицейские работают над привлечением к уголовной ответственности их нанимателя.