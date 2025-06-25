Коммунальщики Подмосковья привели в порядок 80 тыс. кв. м кустарников

25 июня 2025, 15:55

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Подмосковье с начала года кронировали и опилили свыше 80 тыс. кв. м кустарников. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.







«Коммунальщики ежемесячно проводят в регионе работы по уходу за зелёными насаждениями. Специалисты уже обработали более 80 тыс. «квадратов» кустарников во дворах и на общественных пространствах. Основные причины для кронирования – неравномерное развитие кроны; необходимость поднять уровень кроны для беспрепятственного движения пешеходов; механические повреждения растений», – рассказали в пресс-службе.