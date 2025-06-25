Коммунальщики Подмосковья привели в порядок 80 тыс. кв. м кустарников
В Подмосковье с начала года кронировали и опилили свыше 80 тыс. кв. м кустарников. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Коммунальщики ежемесячно проводят в регионе работы по уходу за зелёными насаждениями. Специалисты уже обработали более 80 тыс. «квадратов» кустарников во дворах и на общественных пространствах. Основные причины для кронирования – неравномерное развитие кроны; необходимость поднять уровень кроны для беспрепятственного движения пешеходов; механические повреждения растений», – рассказали в пресс-службе.Там добавил, что технология ухода за растениями предусматривает многоэтапные работы. Так, с весны по осень обрезку проводят 3-4 раза, в зависимости от особенностей растений.