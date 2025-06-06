В Московской области предупредили о вреде использованных бахил

06 июня 2025, 19:15

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Использование бахил приводит к образованию отходов, которые затем попадают на подмосковные КПО. Однако эти изделия вредны, рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.







«Большинство бахил изготавливаются из различных видов полиэтилена, который разлагается сотни лет. Каждое использование одноразовых бахил добавляет новую порцию пластика в окружающую среду. К тому же ежедневная утилизация тысяч бахил создаёт огромный объём отходов, ухудшая состояние природы и угрожая жизни животных. Они могут пострадать, запутавшись в пластике», – пояснили в ведомстве.