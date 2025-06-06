В Московской области предупредили о вреде использованных бахил
Использование бахил приводит к образованию отходов, которые затем попадают на подмосковные КПО. Однако эти изделия вредны, рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Большинство бахил изготавливаются из различных видов полиэтилена, который разлагается сотни лет. Каждое использование одноразовых бахил добавляет новую порцию пластика в окружающую среду. К тому же ежедневная утилизация тысяч бахил создаёт огромный объём отходов, ухудшая состояние природы и угрожая жизни животных. Они могут пострадать, запутавшись в пластике», – пояснили в ведомстве.Немаловажен и такой фактор, как загрязнение водоёмов. Проникая в реки и моря, бахилы губительно влияют на флору и фауну. А случайно проглоченные животными частицы пластика смертельно опасны для них.
Чтобы исправить ситуацию, можно использовать многоразовые бахилы или сменную обувь. Это сократит объём отходов и сэкономит средства, отметили в Минчистоты
В Подмосковье бахилы не принимают на переработку как обычные отходы. Но если они упакованы в полипропиленовые капсулы или резинка у них удалена, их можно сдать в пункты приёма.
Точки сдачи вторсырья можно найти на сайте Минчистоты.