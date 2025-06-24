Более 5 тыс. жителей Подмосковья за полгода оформили газовое обслуживание онлайн

24 июня 2025, 18:14

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Электронными услугами по газовому обслуживанию за полгода воспользовались более 5 тыс. жителей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Там пояснили, что жители могут заключить договор на обслуживание газового оборудования и его замену через региональный портал госуслуг.

«Цель проверок – не допустить несчастных случаев, связанных с неисправностью оборудования. Если житель дважды не обеспечивает проход ответственных служб в квартиру, ему грозит штраф до 10 тыс. рублей. В прошлом году из-за недопусков сотрудников Мособлгаза для проверки газоснабжения в регионе временно отключили от подачи ресурса более 17 тыс. квартир», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.