Более 5 тыс. жителей Подмосковья за полгода оформили газовое обслуживание онлайн
Электронными услугами по газовому обслуживанию за полгода воспользовались более 5 тыс. жителей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Там пояснили, что жители могут заключить договор на обслуживание газового оборудования и его замену через региональный портал госуслуг.
«Цель проверок – не допустить несчастных случаев, связанных с неисправностью оборудования. Если житель дважды не обеспечивает проход ответственных служб в квартиру, ему грозит штраф до 10 тыс. рублей. В прошлом году из-за недопусков сотрудников Мособлгаза для проверки газоснабжения в регионе временно отключили от подачи ресурса более 17 тыс. квартир», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Вызвать мастера, не выходя из дома, можно, оформив заявку через региональный портал государственных услуг. Сейчас там представлено восемь услуг в сфере газового обслуживания. Это поверка приборов учёта газа, наладка газового оборудования и другие.
Как напомнили в Минчистоты, самовольный ремонт, неправильная установка или демонтаж газового оборудования могут повлечь трагические последствия.