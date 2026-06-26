Коммунальщики Подмосковья промыли с начала лета более 220 фонтанов
Свыше 220 фонтанов, расположенных в подмосковных городах, промыли с начала июня сотрудники коммунальных служб. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Работы включают механическую очистку чаш от налёта и мусора, дезинфекцию специальными средствами, а также профилактическое обслуживание насосов и фильтров.
«Промывка позволяет защитить механизмы подачи воды от сбоев и преждевременного износа, предотвратить цветение воды и сохранять функциональность подсветки», — говорится в сообщении.Плавающий мусор из фонтанов убирают каждый день, промывку чаши и фильтров под давлением проводят раз в неделю, а проверку насосов и подсветки — раз в месяц.