Коммунальщики Подмосковья промыли с начала лета более 220 фонтанов

26 июня 2026, 12:34

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Свыше 220 фонтанов, расположенных в подмосковных городах, промыли с начала июня сотрудники коммунальных служб. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Работы включают механическую очистку чаш от налёта и мусора, дезинфекцию специальными средствами, а также профилактическое обслуживание насосов и фильтров.





«Промывка позволяет защитить механизмы подачи воды от сбоев и преждевременного износа, предотвратить цветение воды и сохранять функциональность подсветки», — говорится в сообщении.