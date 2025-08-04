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Коммунальщики Подмосковья с начала года обновили покраску 45 тысяч объектов

оригинал Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

С начала года на дворовых и общественных территориях Подмосковья коммунальные службы восстановили покрасочный слой более чем на 45 тысячах элементов, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.



Лидерами по объему проведённых работ стали Пушкинский округ — свыше 2,7 тыс. объектов, Балашиха — около 2,5 тыс., и Серпухов — порядка 2,4 тыс.

Покраска — важная часть содержания дворовой инфраструктуры. Она не только улучшает внешний вид, но и защищает материалы от разрушения. Так, металлические элементы нуждаются в защите от влаги и коррозии, а деревянные — от осадков, солнца и насекомых.

Наиболее часто окрашиваемыми объектами остаются:

  • металлические и деревянные ограждения;
  • скамейки и беседки;
  • игровые элементы детских площадок.
Жители могут сообщить о необходимости обновления покраски в свою управляющую компанию или в территориальное подразделение Минтерсодержания и Госжилинспекции Московской области.
Дайана Хусинова

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