Коммунальщики Подмосковья с начала года обновили покраску 45 тысяч объектов

04 августа 2025, 17:49

оригинал Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

С начала года на дворовых и общественных территориях Подмосковья коммунальные службы восстановили покрасочный слой более чем на 45 тысячах элементов, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Лидерами по объему проведённых работ стали Пушкинский округ — свыше 2,7 тыс. объектов, Балашиха — около 2,5 тыс., и Серпухов — порядка 2,4 тыс.



Покраска — важная часть содержания дворовой инфраструктуры. Она не только улучшает внешний вид, но и защищает материалы от разрушения. Так, металлические элементы нуждаются в защите от влаги и коррозии, а деревянные — от осадков, солнца и насекомых.



Наиболее часто окрашиваемыми объектами остаются:



металлические и деревянные ограждения;

скамейки и беседки;

игровые элементы детских площадок.

Жители могут сообщить о необходимости обновления покраски в свою управляющую компанию или в территориальное подразделение Минтерсодержания и Госжилинспекции Московской области.