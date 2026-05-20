Коммунальщики Подмосковья вымыли более 3 тыс. контейнерных площадок с начала мая

20 мая 2026, 17:40

оригинал Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

С наступлением весенне-летнего сезона коммунальные службы Московской области усилили плановую санитарную обработку мест накопления твёрдых коммунальных отходов. С начала месяца специалисты вымыли 3429 контейнерных площадок с применением концентрированного моющего средства, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.







Наибольшее количество обработанных объектов зафиксировали в нескольких городских округах: в Ленинском и Люберцах — по 279, в Истре — 213, а в Коломне — 199.



В перечень санитарных мероприятий входят механизированная и ручная уборка прилотковой зоны: сотрудники удаляют случайные навалы и просыпи отходов. Также специалисты моют наружные поверхности — обрабатывают стенки и крышки контейнеров моющими концентратами под высоким давлением с последующей смывкой.



Кроме того, коммунальщики проводят дезинфекцию конструкций: орошают ограждения, бетонные основания и вентиляционные зазоры специальными растворами.



Коммунальщики напоминают жителям региона, что важно поддерживать порядок на территории контейнерных площадок и выбрасывать отходы строго в контейнеры!