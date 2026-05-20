В Волоколамске вынесли приговор браконьеру
Мужчину, который застрелил кабана в подмосковных охотничьих угодьях, не имея на это разрешения, признали виновным в браконьерстве. Такое решение вынес Волоколамский суд, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Инцидент произошёл в ночь 21 сентября минувшего года. Мужчина, вооружённый карабином, нелегально добыл животное. Сотрудники охотнадзора зафиксировали этот факт и изъяли улики — тушу кабана и оружие.
«По решению суда виновного на год лишили права заниматься охотой», — говорится в сообщении.При вынесении приговора суд учёл, что подсудимый признал свою вину, а также то, что он является многодетным отцом.
Ранее сообщалось, что Болгарии в горах Витоша медведица растерзала человека.