В Волоколамске вынесли приговор браконьеру

20 мая 2026, 15:10

Мужчину, который застрелил кабана в подмосковных охотничьих угодьях, не имея на это разрешения, признали виновным в браконьерстве. Такое решение вынес Волоколамский суд, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.





Инцидент произошёл в ночь 21 сентября минувшего года. Мужчина, вооружённый карабином, нелегально добыл животное. Сотрудники охотнадзора зафиксировали этот факт и изъяли улики — тушу кабана и оружие.





«По решению суда виновного на год лишили права заниматься охотой», — говорится в сообщении.