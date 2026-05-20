Студенты из Конго и Мьянмы посетили насосную станцию в Подольске

20 мая 2026, 17:23

На водопроводной насосной станции «Школьная» в Подольске прошла ознакомительная экскурсия для магистрантов НИУ «Московский государственный строительный университет», которые обучаются по направлению «Системы водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов», сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





В международную учебную группу вошли студенты из стран Африки и Азии, в том числе из Конго и Мьянмы. Такой формат обучения помогает будущим специалистам обмениваться профессиональным опытом и расширять знания в сфере водоснабжения и водоотведения.



Во время экскурсии магистранты изучили работу насосной станции, познакомились с технологией подачи и распределения воды, системами автоматизации и оборудованием, которое обеспечивает бесперебойное водоснабжение Подольска. Экскурсию провели начальник службы водопроводных насосных станций и руководитель производственно-технического отдела.



Специалисты рассказали студентам о принципах работы насосного оборудования, а также о системах контроля и управления. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что коммунальная отрасль активно внедряет современные технологии и стремится привлечь молодых специалистов.



«У нас есть что показать и чем поделиться — большой парк коммунальной техники, новое оборудование, технологичные решения очистки воды, цифровые диспетчерские службы. Сейчас уходим от шаблона, что "ЖКХ — это несовременно и скучно" — привлекаем молодые кадры, внедряем нестандартные подходы и принцип открытости. Процесс экскурсий интересен как учащимся, так и самим хозяйственникам», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.