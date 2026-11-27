27 ноября 2026, 16:20

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Около 390 единиц спецтехники задействованы в уборке снега и обработке от наледи региональных дорог Московской области в пятницу, 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





За минувшую ночь в регионе очистили трассы общей протяжённостью около семи тысяч километров.





«В настоящее время на региональной дорожной сети задействованы порядка 390 единиц спецтехники. К работам привлечены 1 100 специалистов. Особое внимание при уборке уделяется потенциально опасным участкам», — рассказал зампред областного правительства — глава Минтранса региона Артур Гарибян.