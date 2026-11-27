Жителям Подмосковья объяснили, в каком порядке расчищают от снега улицы и дороги
Уборка снега – поэтапный процесс. Очерёдность зависит от категории дорог, назначения территории и приоритетности участков, рассказали в пресс-службе администрации городского округа Подольск.
Сначала расчищают дороги к социальным объектам и основные магистрали, соединяющие районы, по которым движется большая часть транспорта. Затем убирают подъезды к контейнерным площадкам и въезды в населённые пункты. После этого очередь доходит до частного сектора и малонаселённых территорий. Параллельно с проезжей частью ведут работы на тротуарах и остановках общественного транспорта. После этого дорожники переходят к парковкам.
«Во дворах – тот же порядок. Сотрудники управляющих организаций и ТСЖ первыми расчищают внутридворовые проезды и основные проходы, чтобы могли проехать машины и экстренные службы. Следом в порядок приводят пешеходные дорожки и подходы к подъездам, потом занимаются парковками и детскими площадками. Снег убирают вручную там, куда спецтехника не может заехать», – пояснили в администрации.
На вывоз снега отводят около недели. За снежные валы, которые временно остаются во дворах и на общественных пространствах после расчистки, отвечает специальная техника.
Необходимо также учитывать погоду. Пока продолжается снегопад, бригады возвращаются на уже убранные участки.