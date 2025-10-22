Коммунальщики Волоколамска получили три новые машины
Автопарк Волоколамского коммунального предприятия пополнился тремя новыми машинами: илососом, каналопромывочной установкой и универсальным экскаватором-погрузчиком. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Глава округа Наталья Козлова отметила, что полученная техника позволит оперативнее решать задачи, которые стоят перед коммунальными службами, и увеличит комфорт жителей округа.
«В ближайшее время мы ожидаем поступления ещё четырёх единиц техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства», — добавила Наталья Козлова.Илосос используется для быстрой откачки стоков, а также промывки и очистки систем канализации и водоотведения. Каналопромывочная оборудована гибким шлангом, она может подавать воду под давлением до 200 атмосфер, что позволяет эффективно очищать канализационные сети от любых засоров. А экскаватор можно использовать при земляных работах и разгрузке строительных материалов.