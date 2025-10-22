Коммунальщики Волоколамска получили три новые машины

22 октября 2025, 18:46

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Автопарк Волоколамского коммунального предприятия пополнился тремя новыми машинами: илососом, каналопромывочной установкой и универсальным экскаватором-погрузчиком. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Глава округа Наталья Козлова отметила, что полученная техника позволит оперативнее решать задачи, которые стоят перед коммунальными службами, и увеличит комфорт жителей округа.





«В ближайшее время мы ожидаем поступления ещё четырёх единиц техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства», — добавила Наталья Козлова.