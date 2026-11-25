25 ноября 2026, 15:20

оригинал Фото: корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Максим Сафронов

Круглосуточный режим работы ввели для коммунальных служб округа Химки на время ликвидации последствий мощного снегопада, который принёс в столичный регион балканский циклон Wilka. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Максим Сафронов.





Снегопад начался во вторник, 24 ноября. В Подмосковье выпало около 14 сантиметров осадков. Сегодня, 25 ноября, снег продолжает идти. По прогнозам синоптиков, за день сугробы могут вырасти ещё на 11 сантиметров. Кроме того, осадки обещают и 26-27 ноября.





«Главной задачей коммунальщиков является обеспечение безопасности и комфорта жителей. Особое внимание при уборке снега уделяется общественным пространствам», — сказал корреспондент.