Компании-экспортеры Подмосковья приглашаются на вебинар по рынку Турции
25 июня в 10:00 состоится онлайн-вебинар «Особенности экспорта продукции АПК на рынок Турецкой Республики и подготовка к выставке WorldFood Istanbul», организованный Российским экспортным центром. Приглашаются представители подмосковных компаний-экспортеров, регистрация участников продолжается, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Участникам расскажут о востребованных на турецком рынке аграрных товарах и продукции, представляющей интерес для зарубежных потребителей.
Отдельное внимание будет уделено подготовке к международной выставке пищевой продукции и технологий переработки WorldFood Istanbul, которая пройдет в Стамбуле с 2 по 5 сентября. Спикеры поделятся практическими рекомендациями по участию в таких отраслевых мероприятиях.
Ознакомиться с программой и пройти регистрацию можно на официальном сайте, заполнив форму с информацией о компании.Экспорт продукции агропрома Подмосковья сегодня охватывает более 80 стран мира.
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