В Архангельском подготовили выставку, посвящённую итальянским маскам
В музее-заповеднике «Архангельское» в Красногорске 24 июня откроют выставку «Под маской театра». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Выставочный проект посвящён исследованию влияния комедии дель арте на театральные эксперименты 1910-1920-х годов, когда благодаря итальянским маскам в России появилось новое направление в сценическом искусстве. Традиционные маски итальянской комедии дель арте и их характерные черты вдохновляли режиссеров на создание новых театральных форм», – говорится в сообщении.Как отметили в администрации, выставка станет своеобразным манифестом инновациям. Театр был местом реализации творческих замыслов его создателя – князя Юсупова. Именно он открыл современникам итальянский театр декораций, выполненных художником Пьетро ди Гонзага.
Главное отличие театра масок от классического заключалось в близости этого искусства к народу. После Октябрьской революции 1917 года это стало особенно актуально.
Все подробности можно найти на сайте музея-заповедника.