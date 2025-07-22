Компании медицинского кластера ОЭЗ «Дубна» вложили в предприятия 30 млрд рублей
45 резидентов особой экономической зоны «Дубна» занимаются производством медицинской продукции. Об этом рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Сейчас резидентами «Дубны» являются более 160 компаний. 45 из них специализируется на направлениях, связанных с медицинскими технологиями и оборудованием. Эти предприятия играют ключевую роль в создании передовых решений в медицине, способствующих улучшению здравоохранения и повышению уровня жизни населения. Компании медицинского кластера уже инвестировали в запуск и модернизацию своих предприятий более 30 млрд рублей», – отметила Зиновьева.Так, компания «Пуль-сар» разработала и выпустила на территории ОЭЗ «Дубна» единственное в мире средство для предотвращения или остановки лимфореи. Лимфоблок применяется при онкологических операциях, сосудистой хирургии, мастэктомии и других хирургических вмешательствах.
Компания «Эйлитон» запустила на своем предприятии в ОЭЗ четвёртую по счёту высокотехнологичную автоматизированную линию по производству вакуумных пробирок. Теперь предприятие может ежемесячно выпускать около 12 млн востребованной медицинской продукции.
Как отметил гендиректор ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, сектор медицинских технологий на её территории динамично развивается. Объём заявленных инвестиций в этой сфере, которые резиденты планируют вложить в свои проекты, составляет 10 млрд рублей.