В особых экономических зонах Подмосковья создали почти 16 тыс. рабочих мест
В пяти подмосковных особых экономических зонах уже удалось создать около 16 тыс. рабочих мест. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Всего на территории ОЭЗ Подмосковья создано 15,9 тыс. рабочих мест, почти 750 из них – в этом году. Лидер по числу трудоустроенных – ОЭЗ «Дубна», на втором месте – ОЭЗ «Исток», на третьем – «Ступино Квадрат», – уточнила Зиновьева.По словам зампреда, резидентами пяти особых экономических зон Московской области сейчас являются около 220 компаний, семь из них получили статус резидентов ОЭЗ в этом году.
«Подмосковье остаётся лидером среди регионов России по числу особых экономических зон. В Московской области действуют шесть особых экономических зон, одна из которых, «Большой Серпухов», находится на начальном этапе создания», – сказала Зиновьева.Она заключила, что в ближайшее время и на этой площадке начнут появляться рабочие места.