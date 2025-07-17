В Московской области появится новый технопарк за 800 млн рублей
«Компания РОСТ» создаст в Подмосковье технопарк «Бронницы», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Под проект инвестору предоставили земельный участок в 6,4 га на льготных условиях без проведения торгов.
«В рамках инвестпроекта ООО «Компания РОСТ» построит здание площадью 15 тыс. кв. м с готовыми производственными помещениями в формате «Лайт индастриал». Инвестиции в проект составят 800 млн рублей. Запуск первого этапа запланирован на 2028 год», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Она добавила, что реализация инвестпроекта позволит в перспективе создать 170 рабочих мест. Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Подмосковье можно на инвестиционной карте региона.