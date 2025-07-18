Семь новых резидентов ОЭЗ Подмосковья вложат в свои проекты свыше 25 млрд рублей

18 июля 2025, 19:12

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Статус резидентов особых экономических зон Подмосковья в этом году получили семь компаний. В свои проекты они вложат более 25 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.







«Семь компаний с начала года стали резидентами подмосковных особых экономических зон. Три компании пополнили ряды резидентов ОЭЗ «Дубна», две – ОЭЗ «Исток». По одному новому резиденту появилось в ОЭЗ «Ступино Квадрат» и «Кашира. В реализацию своих проектов они вложат 25,4 млрд рублей. На предприятиях суммарно создадут более 760 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.