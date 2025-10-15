Компании «Мострансавто» передали 20 новых автобусов

15 октября 2025, 12:58

оригинал Фото: ТГ-канал Андрея Воробьёва

20 новых автобусов марки ЛиАЗ передали подмосковной компании-перевозчику «Мострансавто», уже завтра эти машины выйдут на маршруты в разных округах Подмосковья. Об этом написал в своём Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





Закупка новых автобусов стала частью масштабной программы по модернизации общественного транспорта в регионе. Программа реализуется при поддержке федерального правительства и Минпромторга РФ.





«Всего в этом году на линии в Московской области выйдут 428 новых автобусов. 264 из них уже работают, сегодня добавились еще 20, а до конца ноября поступят оставшиеся 144. Все автобусы — отечественные: ЛиАЗ, Волгабас. ГАЗ», — отметил Андрей Воробьёв.