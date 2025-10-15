Молодёжь Подмосковья пригласили на «Конкурс первичных отделений Движения Первых»
Детей и молодёжь Подмосковья пригласили к участию в «Конкурсе первичных отделений Движения Первых» с ежегодным призовым фондом в размере 475 миллионов рублей.
Как сообщили в пресс-службе Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых», целью конкурса является развитие единого воспитательного пространства, которое направлено на формирование гармонично развитой и социально ответственной личности с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности.
В конкурсе могут принять участие команды общеобразовательных организаций, колледжей, училищ, техникумов и вузов. А также организации дополнительного образования, организации в области культуры и спорта и те, кто занимается с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
В общей сложности в двух сезонах конкурса приняли участие свыше 300 тысяч обучающихся и наставников из 89 субъектов РФ.
Заочная кампания третьего сезона конкурса проходит с 7 октября по 10 ноября 2025 года.
По результатам экспертной оценки в июне следующего года определят две тысячи команд-побидителей, которые получат денежное вознаграждение в размере от 200 тысяч до одного миллиона рублей.
