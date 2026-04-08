Компании Подмосковья получат более 380 млн рублей на развитие производства
28 подмосковных компаний получат гранты от Фонда развития промышленности Московской области. Общая сумма, которую им выделят, составит 380,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
Гранты распределили по итогам конкурсного отбора. Деньги компании смогут потратить на покупку основных производственных средств.
«Одобрение получили 32 заявки на гранты на общую сумму 380,6 млн рублей. Средства получат 28 юридических лиц», — рассказала зампред областного правительства — министр промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.С помощью гранта компании могут компенсировать до 90% расходов на оплату процентов по кредитам, взятым для увеличения основных средств производства.