Компании Подмосковья повысили производство благодаря народной программе единороссов

17 августа 2026, 18:09

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в Орехово-Зуевском г. о.

Подмосковные заводы модернизируют производство, наращивают выпуск и создают рабочие места за счёт налоговых льгот, субсидий и участия в нацпроектах. За пять лет реализации народной программы «Единой России» инвестиции в регионе выросли вдвое, промышленное производство также удвоилось, появилось 400 000 новых рабочих мест.





Так, в Орехово-Зуевском округе работает компания ОЗМК. Она выпускает шумозащитные экраны, которые стоят вдоль трасс и железных дорог, спасая от грохота целые микрорайоны. За всё время предприятие изготовило более 1,5 миллионов квадратных метров таких конструкций.



В 2022 году завод включили в нацпроект «Производительность труда». Эксперты Федерального центра компетенций познакомились с работой производства, предложили переставить станки, убрать лишние перемещения и наладить передачу деталей между цехами. Никакого нового оборудования не покупали, просто внедрили правильную организацию труда. В результате производительность повысилась на 20% на тех же мощностях.



Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в Орехово-Зуевском г. о.

Сейчас компания строит новый цех с роботами. Инвестиции превышают 300 миллионов рублей. На предприятии появится 20 новых рабочих мест, автоматизация на ключевых участках достигнет 95%. Почти всё будут делать машины, а люди управлять ими.



Это не единственный пример. Предприниматели активно пользуются доступными инструментами господдержки.

«Бизнесмены обращаются со своими предложениями. Это очень важно, поскольку они сталкиваются с проблемами с учётом новых вызовов, которые стоят перед страной. Сейчас мы собираем в новую народную программу наказы, требующие законодательных решений с учетом нынешних реалий», – отметил депутат Мособлдумы от «Единой России» Эдуард Живцов.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в г. о. Ступино

«Как резиденты особой экономической зоны мы пользуемся налоговыми льготами. Снижен налог на прибыль, в первые годы работы предусмотрено освобождение от транспортного, земельного и имущественного налогов. Кроме того, нам компенсировали затраты на строительство железнодорожной ветки, благодаря которой мы поставляем продукцию в Сибирь и на Дальний Восток», – поделился директор по производству Антон Авсенин.