В Ногинске отпразднуют День флага и проведут фольклорный фестиваль

17 августа 2026, 17:46

оригинал Фото: пресс-служба администрации Богородского г.о.

Несколько мероприятий в честь Дня флага проведут на этой неделе в Центральном парке в Ногинске. Кроме того, жителей и гостей города ждёт фольклорный фестиваль «Богородская рогожка». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В среду, 19 августа, для детей проведут творческий мастер-класс «Мой флаг». Он будет организован в павильоне на площади и начнётся в 16:00. В пятницу ребята смогут принять участие в конкурсе рисунков «Матушка-земля». Но главные мероприятия, посвящённые Дню флага, состоятся в субботу, 22 августа.





«Посетителей Центрального парка ждут выставки, лекции, концерты и активности для детей. Праздник «Родины моей триколор» начнётся в 14:00», — говорится в сообщении.