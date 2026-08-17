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В МОЦОМД Люберец с начала года поступило три новых операционных стола

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В Московский областной центр охраны материнства и детства городского округа Люберцы с начала года поступило три современных операционных стола. Это позволяет значительно расширить возможности хирургов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.



Новые операционные столы позволяют изменять положение пациента в зависимости от вида вмешательства. Они полностью совместимы с различным хирургическим и диагностическим оборудованием, обеспечивают максимальное удобство работы медиков во время операций.

«Это оборудование приобрели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Оно отличается высокой функциональностью и позволяет выполнять хирургические вмешательства различной сложности с максимальным удобством и безопасностью для пациента. Это важное приобретение для нашего центра. Оно уже положительно сказалось на организации работы операционного блока», — поделился главврач МОЦОМД Александр Григорьев.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Оборудование ввели в эксплуатацию и активно используют в ходе плановых и экстренных операций. Как отметили в администрации, оснащение медучреждений современным оборудованием остаётся одним из главных направлений развития здравоохранения региона.
Лора Луганская

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