В МОЦОМД Люберец с начала года поступило три новых операционных стола
В Московский областной центр охраны материнства и детства городского округа Люберцы с начала года поступило три современных операционных стола. Это позволяет значительно расширить возможности хирургов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Новые операционные столы позволяют изменять положение пациента в зависимости от вида вмешательства. Они полностью совместимы с различным хирургическим и диагностическим оборудованием, обеспечивают максимальное удобство работы медиков во время операций.
«Это оборудование приобрели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Оно отличается высокой функциональностью и позволяет выполнять хирургические вмешательства различной сложности с максимальным удобством и безопасностью для пациента. Это важное приобретение для нашего центра. Оно уже положительно сказалось на организации работы операционного блока», — поделился главврач МОЦОМД Александр Григорьев.
Оборудование ввели в эксплуатацию и активно используют в ходе плановых и экстренных операций. Как отметили в администрации, оснащение медучреждений современным оборудованием остаётся одним из главных направлений развития здравоохранения региона.