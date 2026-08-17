В МОЦОМД Люберец с начала года поступило три новых операционных стола

17 августа 2026, 17:26

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В Московский областной центр охраны материнства и детства городского округа Люберцы с начала года поступило три современных операционных стола. Это позволяет значительно расширить возможности хирургов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Новые операционные столы позволяют изменять положение пациента в зависимости от вида вмешательства. Они полностью совместимы с различным хирургическим и диагностическим оборудованием, обеспечивают максимальное удобство работы медиков во время операций.

«Это оборудование приобрели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Оно отличается высокой функциональностью и позволяет выполнять хирургические вмешательства различной сложности с максимальным удобством и безопасностью для пациента. Это важное приобретение для нашего центра. Оно уже положительно сказалось на организации работы операционного блока», — поделился главврач МОЦОМД Александр Григорьев.