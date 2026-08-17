Журналисты Подмосковья встретились на XIV Журналиаде
XIV Журналиада вновь объединила представителей городских и корпоративных СМИ Московской области. Участники соревновались в спортивных и творческих дисциплинах, а также подвели итоги конкурса «Спортивное Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
Раменское телевидение также получило награды. Корреспонденту Еве Поляковой вручили билет Союза журналистов Подмосковья, а Елена Перетокина и Елена Трусилина победили в номинации «Лучшая радиопередача» конкурса «Спортивное Подмосковье».
Председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова отметила важность поддержки спортивной тематики в региональных СМИ и подчеркнула, что Журналиада помогает коллегам из разных муниципалитетов общаться и сохранять сложившиеся традиции. В этом году в соревнованиях приняли участие девять команд.
Перед стартами журналисты провели разминку с чемпионом мира по спортивной аэробике Василием Козыревым, а затем испытали себя в перетягивании каната, эстафете, тире, дартсе, баскетболе в формате «33», а также в разборке и сборке автомата.
Председатель Раменского отделения Союза журналистов Подмосковья Елена Перетокина рассказала, что Журналиада уже 14 лет проходит на раменской земле. Она подчеркнула, что мероприятие позволяет журналистам не только соревноваться, но и отдыхать, общаться и встречаться с известными спортсменами.
Журналиада вновь собрала коллег в неформальной обстановке и стала площадкой для спортивных состязаний, общения и сохранения профессиональных традиций.
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