Журналисты Подмосковья встретились на XIV Журналиаде

17 августа 2026, 17:50

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

XIV Журналиада вновь объединила представителей городских и корпоративных СМИ Московской области. Участники соревновались в спортивных и творческих дисциплинах, а также подвели итоги конкурса «Спортивное Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.