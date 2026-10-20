В Подмосковье с начала года демонтировали 3000 незаконно установленных киосков

20 октября 2026, 20:38

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области в этом году уже демонтировали более 3000 незаконно установленных ларьков. Им на смену приходят современные форматы торговли, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.





Нелегальные киоски и ларьки размещают без согласований. Предприниматели не платят аренду и налоги, часто там отсутствуют гарантии качества и безопасности продукции, не соблюдаются санитарные нормы. К тому же стихийные точки на тротуарах и в пешеходных зонах мешают проходу и портят визуальный облик городов.

«С начала 2026-го в Московской области демонтировали свыше 3000 незаконных нестационарных торговых объектов. До конца года в регионе ликвидируют порядка 4600 таких точек. Мы меняем подход к организации нестационарной торговли в Подмосковье. Торговые точки должны размещаться в подходящих местах и работать в соответствии с установленными требованиями. Покупатели должны знать, где и у кого они покупают продукцию. А предпринимателям мы обеспечиваем прозрачные и равные условия ведения бизнеса», – пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО