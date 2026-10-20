Выявляемость рака молочной железы на ранних стадиях в Подмосковье приблизилась к 79%

20 октября 2026, 21:44

оригинал Фото: пресс-службе Минздрава МО

В Московской области возросла доля случаев рака молочной железы, выявленных на нулевой, первой и второй стадиях. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Там подчеркнули, что это самое распространённое онкологическое заболевание у женщин. На ранних стадиях болезнь может не проявляться, поэтому важно регулярно проходить обследования. Своевременная диагностика позволяет начать лечение до развития заболевания и повышает шансы на благоприятный прогноз.

«В Подмосковье мы уделяем особое внимание ранней диагностике онкологических заболеваний: ввели самозапись на маммографию, регулярно проводим дни открытых дверей в клиниках, оснащаем медучреждения современным диагностическим оборудованием. В результате доля случаев рака молочной железы, выявленных на ранних стадиях, достигла 78,9%. Это на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.