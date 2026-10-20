Выявляемость рака молочной железы на ранних стадиях в Подмосковье приблизилась к 79%
В Московской области возросла доля случаев рака молочной железы, выявленных на нулевой, первой и второй стадиях. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Там подчеркнули, что это самое распространённое онкологическое заболевание у женщин. На ранних стадиях болезнь может не проявляться, поэтому важно регулярно проходить обследования. Своевременная диагностика позволяет начать лечение до развития заболевания и повышает шансы на благоприятный прогноз.
«В Подмосковье мы уделяем особое внимание ранней диагностике онкологических заболеваний: ввели самозапись на маммографию, регулярно проводим дни открытых дверей в клиниках, оснащаем медучреждения современным диагностическим оборудованием. В результате доля случаев рака молочной железы, выявленных на ранних стадиях, достигла 78,9%. Это на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.В ведомстве назвали основным методом ранней диагностики рака молочной железы маммографию. Исследование позволяет обнаружить изменения в тканях молочной железы до появления симптомов заболевания.
Записаться на маммографию можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» или по телефону 122. Самозапись доступна женщинам старше 40 лет, если с момента предыдущего исследования прошло более двух лет. В остальных случаях направление на исследование даст лечащий врача. Диагностику проводят бесплатно.