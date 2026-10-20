В 10 подмосковных округах очистили остановочные павильоны
В 10 округах Московской области от незаконной рекламы и граффити очистили остановочные павильоны. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
В ходе обследования региональной дорожной сети сотрудники Мосавтодора выявили на остановках нарушения. По результатам проверки дорожные службы провели работы по уборке вандальных надписей в городах Ивантеевке, Красноармейске, Подольске, Лобне, Балашихе, Королёве, Одинцове, Люберцах, Лосино-Петровском и Орехово-Зуеве.
Как отметили в министерстве, порча остановочных павильонов делает их не просто неприглядными, но и небезопасными. Регулярная очистка этих сооружений от граффити и рекламы возвращает им аккуратный вид и помогает сохранить инфраструктуру региона.
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