Компании Подмосковья пригласили на международную выставку продуктов в Узбекистан

22 января 2026, 13:45

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Международная выставка UzFood 2026 будет проходить с 1 по 3 апреля в Ташкенте. Принять в ней участие смогут компании из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.





Выставка будет посвящена продуктам питания, ингредиентам и технологиям пищевого производства.





«Подмосковные производители смогут презентовать свою продукцию, наладить контакты с узбекскими дистрибьютерами и закупщиками, а также изучить тренды местного рынка», — говорится в сообщении.