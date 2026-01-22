Компании Подмосковья пригласили на международную выставку продуктов в Узбекистан
Международная выставка UzFood 2026 будет проходить с 1 по 3 апреля в Ташкенте. Принять в ней участие смогут компании из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
Выставка будет посвящена продуктам питания, ингредиентам и технологиям пищевого производства.
«Подмосковные производители смогут презентовать свою продукцию, наладить контакты с узбекскими дистрибьютерами и закупщиками, а также изучить тренды местного рынка», — говорится в сообщении.Участникам из Подмосковья поможет Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области: им оплатят аренду площадей на выставке, постройку коллективного стенда и регистрационные сборы. Самостоятельно потратиться придётся только на перелёт и проживание.