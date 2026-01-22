Достижения.рф

В Пушкинском округе начался капремонт Софринского образовательного комплекса

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт Софринского образовательного комплекса начался в Пушкинском городском округе. Работы должны завершить к началу учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



Объект расположен по адресу: деревня Нововоронино, микрорайон Софрино-1, дом №55.

«Подрядчик уже вышел на площадку и приступил к демонтажным работам», — отметил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.
В рамках капитального ремонта в здании обновят кровлю, фасад, входные группы, инженерные сети и сантехнику, проведут отделку помещений, модернизируют спортзал и пищеблок, установят системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, новое оборудование и мебель. На прилегающей территории проведут благоустройство.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0