В Пушкинском округе начался капремонт Софринского образовательного комплекса
Капитальный ремонт Софринского образовательного комплекса начался в Пушкинском городском округе. Работы должны завершить к началу учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Объект расположен по адресу: деревня Нововоронино, микрорайон Софрино-1, дом №55.
«Подрядчик уже вышел на площадку и приступил к демонтажным работам», — отметил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.В рамках капитального ремонта в здании обновят кровлю, фасад, входные группы, инженерные сети и сантехнику, проведут отделку помещений, модернизируют спортзал и пищеблок, установят системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, новое оборудование и мебель. На прилегающей территории проведут благоустройство.