Пекарня «Машенька» подарок для спецпосланника президента США Стива Уиткоффа
Пекарня «Машенька», ставшая известной после обращения её владельца к президенту Владимиру Путину на прямой линии, подготовила подарок для спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом сообщает 360.ru.
Как оказалось, корзина включает традиционные американские десерты: маффины, шоколадные брауни, яблочный пирог и печенье «Красный бархат». В ближайшее время корзину упакуют, украсят бантом и передадут гостям из США.
Ранее стало известно, что Стив Уиткофф из Москвы направится в Абу-Даби на переговоры по украинскому конфликту. К тому же в ходе встреч обсудят вопросы взаимодействия и экономического процветания.
