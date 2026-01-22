Достижения.рф

Пекарня «Машенька» подарок для спецпосланника президента США Стива Уиткоффа

Фото: iStock/Nik_Merkulov

Пекарня «Машенька», ставшая известной после обращения её владельца к президенту Владимиру Путину на прямой линии, подготовила подарок для спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом сообщает 360.ru.



Как оказалось, корзина включает традиционные американские десерты: маффины, шоколадные брауни, яблочный пирог и печенье «Красный бархат». В ближайшее время корзину упакуют, украсят бантом и передадут гостям из США.

Ранее стало известно, что Стив Уиткофф из Москвы направится в Абу-Даби на переговоры по украинскому конфликту. К тому же в ходе встреч обсудят вопросы взаимодействия и экономического процветания.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0